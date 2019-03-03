Mario Balotelli, Attığı Golden Sonra Takım Arkadaşlarıyla Sevincini Sosyal Medyadan Paylaştı

Fransa Liginde Marsilya, sahasında Saint Etienne'i konuk etti. Mücadeleye Marsilya'nın golcü oyuncusu Mario Balotelli'nin gol sevinci damga vurdu. 12. dakikada Thauvin'in ortasında vole ile topu ağlara gönderen yıldız oyuncu gol sevincini enteresan bir şekilde kutladı.

GOL SEVİNCİNİ VİDEOYA ALDI

Golü attıktan sonra kameramandan telefonunu alan Balotelli takım arkadaşlarıyla gol sevincini videoya aldı. Golcü oyuncu daha sonra bu videoyu Instagram hesabından paylaştı. Balotelli'nin bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.