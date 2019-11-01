Mariano isyan etti: Eğer istenmiyorsam, ayrılabilirim
Galatasaray'da bu sezon kötü gidiş devam ederken takım içinde sürpriz bir olay yaşandı. Sarı kırmızılı ekibin Brezilyalı oyuncusu Mariano'nun çevresine, "Eğer istenmiyorsam, Galatasaray'dan ayrılabilirim." dediği öğrenildi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünden düşen Brezilyalı savunmacı Mariano ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
Star'ın haberine göre; Menajeri ile görüşen ve kendisine takım bulmasını isteyen Sambacı'nın yakın çevresine, "Eğer istenmiyorsam, Galatasaray'dan ayrılabilirim. Bonservisimi verirlerse hiçbir problem çıkarmam. Başka bir takıma gitmem için bonservisim elimde olmalı. Kalırsam da elimden geleni yapmaya devam ederim" dediği belirtildi.
Brezilyalı oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 müsabakada gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.
VİDEO: Mariano isyan etti: Eğer istenmiyorsam, ayrılabilirim