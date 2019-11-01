Mariano isyan etti: Eğer istenmiyorsam, ayrılabilirim

01.11.2019 09:51

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünden düşen Brezilyalı savunmacı Mariano ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Star'ın haberine göre; Menajeri ile görüşen ve kendisine takım bulmasını isteyen Sambacı'nın yakın çevresine, "Eğer istenmiyorsam, Galatasaray'dan ayrılabilirim. Bonservisimi verirlerse hiçbir problem çıkarmam. Başka bir takıma gitmem için bonservisim elimde olmalı. Kalırsam da elimden geleni yapmaya devam ederim" dediği belirtildi.

Brezilyalı oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 müsabakada gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.