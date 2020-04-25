HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim - Spor
Cristian Baroni, Galatasaray, Fluminense, Brezilya, Spor, Haber

Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano, sözleşmesini uzatabileceğini söyledi.

25.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:43
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano, ülkesine dönmek istediğini ancak Galatasaray ile sözleşme uzatmak için de görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

ESPN'e konuşan Mariano,eski Fenerbahçeli Cristian Baroni'nin de olduğu yayına katılıp, "Brezilya'dan ayrılalı 9 yıl oldu. Ailem artık Brezilya'ya dönmemiz gerektiğini düşünüyor. Ben de ülkeme dönmemin iyi olacağını düşünüyorum. Ancak, menajerim Galatasaray ile görüşme haline olduğunu ve sözleşmemin uzatılabileceğini söyledi. Belki de uzatırız. Bekleyip görelim." dedi.

TEKLİF YAPAN KULÜPLERİ AÇIKLADI

Brezilya'dan teklif aldığını da söyleyen Mariano, "Fluminense ile görüştük. Palmeiras, Santos, Sao Paulo teklif yaptık. Ayrıca, Atletico Mineiro da var." dedi.

Brezilyalı oyuncu, "Sözleşmem bittiğinde yeni bir kulüp bulmak kolay olacaktır. Çünkü, bir bonservis bedeli gerekmiyor. Benim pozisyonumda bazı kulüplerin sıkıntılı olduğunu biliyorum. Fluminense'den ayrıldığımdan bu yana Brezilya'ya dönmek için çok fırstım oldu. Şu an için hangi kulübe daha sıcak baktığımı ise söylemek istemiyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

"KALMAK DA BİR SEÇENEK"

Mariano, "Evet, Brezilya'ya dönmeyi istiyorum. Ancak, asla neler olacağını bilemezsiniz. Avrupa'da da güzel günlerim oldu ve kalmak da elbette bir seçenek." diyerek konuşmasını noktaladı.

2017 yazında 4.5 milyon euro bonservisle Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, bu sezon 32 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye kefil oldu! Görüşmeler başladı Spor
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye kefil oldu! Görüşmeler başladı
Manchester efsanesi maaş indirimi isteyen kulüpleri eleştirdi: Saçmalık Spor
Manchester efsanesi maaş indirimi isteyen kulüpleri eleştirdi: Saçmalık
Messi'nin antrenman salonunda dikkat çeken Muhammed Ali detayı Spor
Messi'nin antrenman salonunda dikkat çeken Muhammed Ali detayı
Daha önce Çin'de oynayan Burak'tan korona yorumu: Köpek yemeleri normal Spor
Daha önce Çin'de oynayan Burak'tan korona yorumu: Köpek yemeleri normal
Avrupa'nın dev ligi, futbolcuları sahaya maskeyle çıkarmayı planlıyor Spor
Avrupa'nın dev ligi, futbolcuları sahaya maskeyle çıkarmayı planlıyor
'Para konuşan vicdansızdır' diyen Burak'tan Trabzon ve G.Saray itirafı Spor
"Para konuşan vicdansızdır" diyen Burak'tan Trabzon ve G.Saray itirafı
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Semih Yalçın Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Falcao Lionel Messi Mauricio Isla Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 10:05:52. #1.14#
title