Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!
Gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alan Mariano, yönetime, "Sezon sonuna kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" diyerek takımdan ayrılmak istemediğini belirtti.
Ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da işler hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacak. Bazı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, oyuncuların kontratları ve yıllık ücretlerine saplanıp kalırken, takımda ilk sorun çıkaran ismin Mariano olduğu ortaya çıktı.
ALBAYRAK, MARİANO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Devre arasında Brezilyalı sağ bekle ipleri koparmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetime 'Bir yere gitmiyorum' diyen 33 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar İstanbul'da kalacağını bildirirken, Abdurrahim Albayrak'ın futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho ile bir görüşme daha yapacağı ifade edildi.
YÖNETİM 500 BİN EUROYA SÖZLEŞME FESHİNİ DÜŞÜNÜYOR
Kadro dışı kalsa bile tıpkı Linnes tribünde oturarak sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalmak isteyen Mariano 1 milyon 150 bin euroluk alacağından vazgeçmezken, yönetimin 500 bin euro verip Mariano'nun kontratını feshetmeyi planladığı bildirildi.
(Akşam)
Haber Videosu: Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!
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Boş boş konuşmayın verin adamın parasını alırken şov yapıp yıldız aldık diye hava atmasını biliyorsunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İyi halt ettiniz. YolatamadınjzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adama sözleşme yaparken düşünecektiniz adam sözleşmedeki hakkını istiyor fazlasını değilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu suluklerin anasindan emdigi sutu burnundan getirin bak nasil giderlerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tam dayaklik.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır