: Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!

17.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:31

Ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da işler hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacak. Bazı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, oyuncuların kontratları ve yıllık ücretlerine saplanıp kalırken, takımda ilk sorun çıkaran ismin Mariano olduğu ortaya çıktı.

ALBAYRAK, MARİANO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Devre arasında Brezilyalı sağ bekle ipleri koparmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetime 'Bir yere gitmiyorum' diyen 33 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar İstanbul'da kalacağını bildirirken, Abdurrahim Albayrak'ın futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho ile bir görüşme daha yapacağı ifade edildi.

YÖNETİM 500 BİN EUROYA SÖZLEŞME FESHİNİ DÜŞÜNÜYOR

Kadro dışı kalsa bile tıpkı Linnes tribünde oturarak sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalmak isteyen Mariano 1 milyon 150 bin euroluk alacağından vazgeçmezken, yönetimin 500 bin euro verip Mariano'nun kontratını feshetmeyi planladığı bildirildi.

(Akşam)

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