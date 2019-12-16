Haberler » Spor » Lyon taraftarından Marcelo'ya ahlaksız pankart! - Spor

Lyon taraftarından Marcelo'ya ahlaksız pankart!

Olimpik Lyonlu taraftarlar, Devler Ligi'nde oynanan Leipzig maçının ardından Fransa Ligi'ndeki Rennes maçında da Marcelo Guedes'i hedef aldı.

16.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:53

Ligue 1'in 18. haftasında , sahasında 'i konuk etmişti. 89. dakikada Camavinga'nın golüyle konuk ekip Rennes sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Lyon taraftarları bu maçta da Marcelo'yu protesto etmeye devam etti. Taraftarlar bu sefer de Marcelo'nun eşini hedef aldı.

BEN KEZ EŞİNİ HEDEF ALDILAR

Leipzig maçında açılan pankartın ardından taraftarlara parmak hareketi yapan Marcelo'ya Lyon taraftarı "Marcelo, parmaklarını eşin için sakla" yazılı bir pankart ile cevap verdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fransız basınına göre Marcelo'nun takım arkadaşlarına kulüpten ayrılmak istediğini ve ailesi için endişeli olduğunu ifade etti. Marcelo ve ailesinin Lyon'dan en kısa sürede ayrılmak istediği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Lyon taraftarından Marcelo'ya ahlaksız pankart!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler