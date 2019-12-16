: Lyon taraftarından Marcelo'ya ahlaksız pankart!

16.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:53

Ligue 1'in 18. haftasında Lyon, sahasında Rennes'i konuk etmişti. 89. dakikada Camavinga'nın golüyle konuk ekip Rennes sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Lyon taraftarları bu maçta da Marcelo'yu protesto etmeye devam etti. Taraftarlar bu sefer de Marcelo'nun eşini hedef aldı.

BEN KEZ EŞİNİ HEDEF ALDILAR

Leipzig maçında açılan pankartın ardından taraftarlara parmak hareketi yapan Marcelo'ya Lyon taraftarı "Marcelo, parmaklarını eşin için sakla" yazılı bir pankart ile cevap verdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fransız basınına göre Marcelo'nun takım arkadaşlarına kulüpten ayrılmak istediğini ve ailesi için endişeli olduğunu ifade etti. Marcelo ve ailesinin Lyon'dan en kısa sürede ayrılmak istediği öğrenildi.

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