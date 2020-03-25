Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik Galatasaray'ın 21 yaşındaki Uruguaylı oyuncusu Marcelo Saracchi, "Şanslıyız ki lig, sonunda durduruldu. 2 hafta içinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, koronavirüs salgınıyla ve yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saracchi, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı, başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri de görüyordum. Dün testimin negatif çıktığını haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki lig sonunda durduruldu. 2 hafta içinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik." dedi.

"URUGUAY'DA İNSANLAR İŞİN CİDDİYETİNİN FARKINA VARAMADI"

Genç oyuncu, "Leipzig'de oynamıyordum ve oynamayan bir oyuncu milli takımda da olamaz, bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, Almanya'dan hemen ayrıldım.Uruguay'da insanların meydanlara gittiğini görüyorum, Paysandu'da henüz vaka yok ve insanlar geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı." diye konuştu.