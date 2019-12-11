: Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı

11.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:52

Lyon-Leipzig maçının ardından Marcelo için sahaya atlayan bir taraftar, eşek fotoğrafının üzerine 'Bu kulübü terk et' yazılı bir pankart açtı. Bunun üzerine Lyonlu futbolcular ve taraftarlar arasında büyük gerginlik yaşandı. Saldırı sonrasında ailesinin güvenliğinden endişe eden Brezilyalı futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Marcelo, takım arkadaşlarından destek görmesine rağmen, olaya gösterdiği sert reaksiyon nedeniyle kulüp tarafından cezalandırılacağı ifade edildi.

KARISININ ARABASINA SALDIRI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Marcelo'nun karısının arabasına yapılan saldırı ve ailenin uğradığı hakaretler sonrasında 32 yaşında futbolcunun bu kararı aldığı vurgulandı. 2016 yılında Hannover takımından Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu, bir sene sonra Lyon'a 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

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