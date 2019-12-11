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Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı

Leipzig maçının ardından Lyonlu taraftarlarla tartışma yaşayan ve ailesinin güvenliğinden endişe eden Marcelo, takımdan ayrılma kararı aldı.

11.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:52
Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı

Lyon-Leipzig maçının ardından Marcelo için sahaya atlayan bir taraftar, eşek fotoğrafının üzerine 'Bu kulübü terk et' yazılı bir pankart açtı. Bunun üzerine Lyonlu futbolcular ve taraftarlar arasında büyük gerginlik yaşandı. Saldırı sonrasında ailesinin güvenliğinden endişe eden Brezilyalı futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Marcelo, takım arkadaşlarından destek görmesine rağmen, olaya gösterdiği sert reaksiyon nedeniyle kulüp tarafından cezalandırılacağı ifade edildi.

KARISININ ARABASINA SALDIRI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Marcelo'nun karısının arabasına yapılan saldırı ve ailenin uğradığı hakaretler sonrasında 32 yaşında futbolcunun bu kararı aldığı vurgulandı. 2016 yılında Hannover takımından Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu, bir sene sonra Lyon'a 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Kaynak: Hürriyet


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: Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı
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HABER YORUMLARI (3)

  • EMEKLİ:
    Hayirdir niye gelmesin TC giderken kime hakaret ettide aman gelme diyorsun kimler geldi kimler gittide geri geldi adam gibi gitti adam gibide geri doner sen rahat BJK kapisi adam gibi adamlara her daim aciktir
    Yayından Kaldır
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