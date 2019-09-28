Marcao'nun kızı derbi maçta böyle görüntülendi

28.09.2019 19:44

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun minik kızı, Fenerbahçe derbisini izlemek için stattaki yerini aldı. Annesiyle birlikte maçı tribünden takip eden minik taraftar, tribünlerden yapılan tezahüratlar sonrasında kulaklarını tıkadığı görüldü.

Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ GÖNDERMESİ

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken dev maç öncesinde sarı kırmızılılardan ezeli rakiplerine Şampiyonlar Ligi göndermesi geldi.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada stat hoparlörlerinde Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.