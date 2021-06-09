Manyas'ta konutların termal su ile ısıtılması amaçlanıyor

Manyas'ta termal su ile Atatürk Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında ısıtma da kullanılması için çalışmalar başlatıldı.

Manyas'ta termal su ile Atatürk Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında ısıtma da kullanılması için çalışmalar başlatıldı. Özel şirket yetkilisi Atatürk mahallesinde ki site yöneticileri ile Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın'ın da katılımıyla Belediye Kültür salonunda bir toplantı yapıldı. apartman sakinlerinin anlaşmalı oldukları bir bankaya 30 ay vade ile kredilendirileceğini ve akabinde çalışmalara başlanacağını açıklarken, termal suyun binanın yanına geldiğinde, geri ödemelerin başlayacağını söyledi. Prof. Dr. Turan Erdem ise termal ısınmanın olumlu yönlerinden bahsederken, termal suyla ısınmadan yararlanmak isteyen daire sayısı arttıkça katılım bedelinin de düşeceğini söyledi. Sıcak su katılım payının daire başına 15-18 bin lira civarında olacağını, bir-kaç yılda kendisini amorti edeceğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı