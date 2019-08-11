Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

11.08.2019 14:58

Habertürk yazarı Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'la görüşmesini aktardı. Buna göre Yavaş, Halk Ekmek yönetiminin ayrılmama direncini sürdürdüğünü belirtti, "Halk Ekmek'tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market'e dönüştürme kararı aldım" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü Başkan Yavaş kararını verdi: Ankara'ya da "Halk Market" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: