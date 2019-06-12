Parayı bulan uygarlığın simgesi ile para kazanıyorlar

Manisa'nin Salihli ilçesindeki bir ortaokulunun yemekhanesinde kurulan atölyede öğrenciler parayı bulan Lidyalıların başkenti Sardes Antik Kenti'ni simgeleyen 'aslan başı'nı kokulu sabunlar ve biblolarda kullanarak hem kentin tanıtımına katkı sağladı, hem de okul aile birliği bütçesine gelir elde etti.

Sart Mahmut Ortaokulu'nun yemekhanesinde, tasarım ve beceri atölyesi kuruldu. Atölyede, tarihte ilk kez altın ve gümüş paranın basılarak kullanıldığı, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'yle ilgili magnet, masa üstü bibloları ve kokulu sabun gibi hediyelik eşyalar üretilmeye başlandı. Antik kentteki kazılarda bulunan ve üzerinde aslan başı yer alan sikkelerden esinlenerek, ürünlerin üzerine aslan başı baskısı yapıldı. Öğrencilerin ürettiği bu ürünler, hem antik kentin tanıtımına katkı sağladı hem de okula gelir getirdi. Masa üstü biblonun 30 TL, magnetin 5 TL, sabunun ise 2 TL'den satıldığı belirtildi.

"ANTİK KENTİ TANITIP OKUL BÜTÇESİNE KATKI SAĞLADIK"

Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, turistlerin antik kentle ilgili anı ve hatıra eşyası bulunmaması nedeniyle üretime başladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz ürünler, ilgi gördü. Antik kenti tanıtıp okulun aile birliği bütçesine katkı sağladık. Ayrıca ilimizden her yıl yüzlerce öğrenci ve eğitimci, Erasmus projesi kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Giderken de atölyemizde üretilen eserleri götürüyor. Böylelikle, Sardes'in tanıtımına ayrıca katkı sağlandı" dedi.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zarife Duman, "Gönüllü öğrencilerimizle çalışıyoruz. Yaşadığımız bölgenin tarihine sahip çıkıp tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca elde ettiğimiz gelirle okul aile birliğimize katkıda bulunuyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER DURUMDAN SON DERECE MEMNUN

Okulun 7-D sınıfı öğrencisi Sude Akmaz, "Atölyede çalışmayı seviyorum. Okul dışı zamanlarımda atölyeye gelerek hem üretiyorum hem de Sardes'in tanıtımına katkı sağlıyorum" dedi.

7- D sınıfı öğrencilerinden Gülfidan Begtaş ise, "Yaşadığımız yer Sart. Lidya Uygarlığı'nın başkenti ve tarihte paranın basıldığı ilk yer. Bu atölyede yaptığımız çalışmalarla hem tarihimizi yansıtıyoruz hem de üretiyoruz. Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Öğrencilerin atölyede yaptığı ürünlerden görüntüler;

Kaynak: DHA