Manchester United'da 53 Bin Kombine Biletin Tamamı Satıldı!
2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla taraftarını üzen Manchester United'da, geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan kombine biletlerin tamamı tükendi.
Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarların beklentisinin uzağında kalan Premier Lig ekibi Manchester United, bir rekora imza attı.
MANU ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AVRUPA LİGİNDE MÜCADELE EDECEK
Kırmızı şeytanlar, gelecek sezon için satışa çıkardıkları kombine biletlerin tamamını rekor sürede sattı. Bu sezon ligi altıncı sırada bitiren ve gelecek sene UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek United, stadın kapasitesi olan 53.000 kombine biletin tamamını sattı.
(Ajansspor)
YORUMLAR (3)
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fenerbahçe kulübü 100 bin kombine açsa hepsini alırız. . . . bunun adı Fenerbahçe cumhuriyeti . . . . fransaray kombinlerini hakemlere satsınCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır.: Siz anca paraları toplar sonrada 3. lig topçularını zengin edersiniz . Sizden daha 5 sene hiçbirşey olmaz .4 1 Yayından Kaldır
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oha lan fenere destek olun biraz la forma falan alınCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır