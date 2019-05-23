Manchester United'da 53 Bin Kombine Biletin Tamamı Satıldı!

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarların beklentisinin uzağında kalan Premier Lig ekibi Manchester United, bir rekora imza attı.

MANU ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AVRUPA LİGİNDE MÜCADELE EDECEK

Kırmızı şeytanlar, gelecek sezon için satışa çıkardıkları kombine biletlerin tamamını rekor sürede sattı. Bu sezon ligi altıncı sırada bitiren ve gelecek sene UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek United, stadın kapasitesi olan 53.000 kombine biletin tamamını sattı.

(Ajansspor)