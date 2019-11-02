Manchester United ve Arsenal'ın hedefi Merih Demiral

02.11.2019 13:47

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, Premier Lig devleri Manchester United ve Arsenal'ı peşine taktı.



Ada basınında yer alan haberlere göre; Chiellini'nin sakatlığına rağmen de Ligt'ın arkasında kalarak forma şansı bulamayan milli futbolcu, İtalyan temsilcisinden ayrılmaya sıcak bakıyor.



Devre arası transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan Manchester United ve Arsenal'ın, Merih'in bu düşüncesinden faydalanarak resmi teklif yapmayı hedeflediği belirtildi.



La Gazzetta dello Sport' un haberine göre teknik direktör Maurizio Sarri, sakat Giorgio Chiellini'nin iyileşmesini bekleyecek ve duruma göre Ocak ayının sonunda Merih Demiral ya da Daniele Rugani ile yolların ayrılmasına karar verecek.



21 yaşındaki genç savunmacı, bu sezon Juventus'la ligde yalnızca 90 dakika forma giyebildi.



