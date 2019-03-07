Manchester City'ye Finansal Fair Play Soruşturması
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, İngiltere Premier Ligin son şampiyonu Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattı.
UEFA, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City hakkında soruşturma başlattı. Alman haber dergisi Der Spiegel'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası UEFA harekete geçti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, finansal fair play kriterlerini çiğnediği öne sürülen Manchester City hakkında soruşturma açtı.
Kaynak: AA
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