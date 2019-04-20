Manchester City Sahasından Tottenham'ı Devirdi, Liderliği Yükseldi
Premier Ligde 34. hafta maçında Manchester City sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İki ekip Devler Liginde çeyrek final serisinde karşılaşmış turu geçen ise Tottenham olmuştu.
Etihad Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Philip Foden attı. Hatırlanacağı gibi iki ekip Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de karşılaşmış ilk maçı Tottenham evinde 1-0 kazanmıştı. Rövanş maçını ise Manchester City sahasında 4-3 kazanmasına rağmen turu Tottenham geçmişti.
Bu sonucun ardından Manchester City puanını 86 yaparak, 85 puanı bulunan Liverpool'u geçerek liderlik koltuğunu oturdu. Tottenham ise 67 puanda üçüncü sırada kaldı.
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