Manchester City Sahasından Tottenham'ı Devirdi, Liderliği Yükseldi

Etihad Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Philip Foden attı. Hatırlanacağı gibi iki ekip Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de karşılaşmış ilk maçı Tottenham evinde 1-0 kazanmıştı. Rövanş maçını ise Manchester City sahasında 4-3 kazanmasına rağmen turu Tottenham geçmişti.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 86 yaparak, 85 puanı bulunan Liverpool'u geçerek liderlik koltuğunu oturdu. Tottenham ise 67 puanda üçüncü sırada kaldı.