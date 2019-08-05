Manchester City'nin yıldızından Konoplyanka'ya "Come to Beşiktaş" çağrısı!

Manchester City'nin genç oyuncusu Zincenkho, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Yevhen Konoplyanka'nın Instagram paylaşımına "Come to Beşiktaş" yazdı.

5.08.2019 23:46
Manchester City'nin yıldızından Konoplyanka'ya

Manchester City forması giyen Oleksandr Zinchenko, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Konoplyanka'nın Instagram'dan yaptığı paylaşıma ilginç bir yorum yaptı.

Genç oyuncu, Konoplaynka'nın son paylaşımının altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Zinchenko'nun bu yorumu siyah beyazlı taraftarların beğenisini kazandı.

İşte o yorum:

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