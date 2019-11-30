Manchester City, Newcastle United deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü

30.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:40

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United'e konuk oldu. Maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Manchester City, maçın 22. dakikasında Raheem Sterling'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Jetro Willems skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Mavi-beyazlı ekip 82. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı muhteşem golle tekrardan öne geçse de, 88. dakikada Shelvey'in golüne engel olamayınca maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçta Manchester City 29, Newcastle 16 puana yükseldi.

LİVERPOOL KAZANIRSA FARK 11 OLACAK

Manchester City, puan cetvelinde Liverpool'un arkasında 2. sırada yer alıyor. Lider Liverpool'un Brighton ile oynayacağı maçı kazanması durumunda aradaki fark 11'e çıkacak.