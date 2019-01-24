Manchester City, Lig Kupasında Yarı Finale Yükseldi

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, Burton Albion'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Pirelli Stadı'ndaki mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada Sergio Agüero kaydetti.

Yarı final ilk maçında rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Manchester City, rövanşta da galip gelerek İngiltere Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Manchester City'nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Chelsea-Tottenham maçının ardından belli olacak.

Kaynak: AA