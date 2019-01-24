Manchester City, Lig Kupasında Yarı Finale Yükseldi
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, Burton Albion'u deplasmanda yenerek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, Burton Albion'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Pirelli Stadı'ndaki mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada Sergio Agüero kaydetti.
Yarı final ilk maçında rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Manchester City, rövanşta da galip gelerek İngiltere Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Manchester City'nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Chelsea-Tottenham maçının ardından belli olacak.
Kaynak: AA
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