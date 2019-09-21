Manchester City evinde Watford'u dağıttı: 8-0

21.09.2019 19:49

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City evinde konuk ettiği Watford'u tam 8-0 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Manchester City'e farklı galibiyeti getiren golleri 1. dakikada David Silva, 7. dakikada Sergio Agüero, 12. dakikada Mahrez, 15., 49. ve 60. dakikalarda Bernardo Silva, 18. dakikada Otamendi ve 85. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti. Manchester City, 5-0'ı en hızlı yakalayan takım olarak tarihe geçti.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 13'e yükseltirken, Watford 2 puanda kaldı.