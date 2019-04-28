Manchester City, Burnley Maçında Çok Zorlandı Ama Sürprize İzin Vermedi

Turf Moor Stadı'nda oynanan maçta Manchester City'nin golünü 63. dakikada Sergio Agüero kaydetti. Agüero'nun şutunda Burnley savunması ağlara gitmek üzere olan topu uzaklaştırmaya çalıştı. Manchester City futbolcuları topun çizigiyi geçtiğini belirtti. Hakem Paul Tierney, gol çizgisi teknolojisinden gelen uyarı sonrasında santrayı gösterdi.

Sergio Agüero, Thierry Henry'den sonra Premier Lig tarihinde üst üste 5 sezonda 20+ gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.

Bu arada karşılaşmanın 51. dakikasında Manchester City penaltı bekledi ama hakem 'devam' kararı verdi. Manchester City bu galibiyetin ardından puanını 92'ye yükseltti ve 91 puanlı Liverpool'un önünde haftayı kapattı.

İngiltere premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Leicester City'yi ağırlayacak. Liverpool, Newcastle United'a konuk olacak.

Ligde son hafta ise Manchester City, Brighton'a konuk olacak. Liverpool, Wolverhampton'ı ağırlayacak.