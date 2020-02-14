Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi
UEFA, FFP kurallarını ihlal eden Manchester City'yi 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men etti ve 30 milyon euro ceza verdi.
UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon euroluk para cezasına çarptırıldığını açıkladı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK AMA ŞAŞIRMADIK"
City Kulübü, resmi internet sitesinden "Kulübümüz, UEFA'nın kararı sonrası hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkımızı arayacağız." açıklamasında bulundu.
Haber Videosu: Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi
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Türkiyede futbol keyif vermiyo. Durustluk bitmis looCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bizde başkanı ve yönetimi ülkenin en zenginleri olunca şike bile yapsalar ceza almıyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hadi Fener sira sende :)Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Darasi Fener, Gese ve Besiktas''in basina. Insallah.Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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Burda fpp ye uymayan ödüllendiriliyo, boşuna ümit etme.5 Yayından Kaldır