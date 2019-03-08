Manchester City, Avrupa'dan Men Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Alman haber dergisi Der Spiegel'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası UEFA harekete geçti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, finansal fair play kriterlerini çiğnediği öne sürülen Manchester City hakkında soruşturma açtı. Avrupa basınında ihtimali zayıf da olsa Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilme durumunun gündemde olduğu belirtiliyor.

MANCHESTER CITY: SORUŞTURMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

İngiliz ekibi, konuyla ilgili "UEFA'nın finansal konulardaki suçlamaları kesinlikle yanlış. Kulübün mali raporları tamamen eksiksiz ve doğru şekilde iletildi. Bu soruşturmayı, spekülasyonları sonlandıracağından büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.