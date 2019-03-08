Manchester City, Avrupa'dan Men Tehlikesiyle Karşı Karşıya
İngiliz ekibi Manchester City, finansal fair play kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Avrupa'dan men cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Alman haber dergisi Der Spiegel'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası UEFA harekete geçti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, finansal fair play kriterlerini çiğnediği öne sürülen Manchester City hakkında soruşturma açtı. Avrupa basınında ihtimali zayıf da olsa Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilme durumunun gündemde olduğu belirtiliyor.
MANCHESTER CITY: SORUŞTURMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
İngiliz ekibi, konuyla ilgili "UEFA'nın finansal konulardaki suçlamaları kesinlikle yanlış. Kulübün mali raporları tamamen eksiksiz ve doğru şekilde iletildi. Bu soruşturmayı, spekülasyonları sonlandıracağından büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.
YORUMLAR (4)
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boş verin ingiliz takımlarını,,,fener küme düşermi düşmezmi onu konuşalım;))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adamların bütçesi milyar dolar ancak bizimkiler men edilir bizde yapanın yanına kar kalır onlarda hesap sorulur fark buCevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi canım sende... PSG ne durumda ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İŞTE BREXIT IN İNGİLTEREYE FATURASI BU AB NİN İNGİLTEREYE YAPTIRIMIDIR SPORA SİYASET EVVELDEN BERİ BULAŞMIŞTI ZATENCevap Yaz Yayından Kaldır