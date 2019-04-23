Manchester City, Atletico Madrid Forması Giyen Rodrigo'yu Gözüne Kestirdi!

Manchester City kulüp tarihinin transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Tottenham'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden City'de Pep Guardiola sportif direktör Txiki Begiristain'dan Atletico Madrid'in orta sahası Rodrigo'yu istedi.

EN AZ 70 MİLYON EURO

Atletico ise genç orta sahayı 70 milyon eurodan aşağı bir fiyata bırakmayacak. Eğer City, Rodrigo'yu alırsa bir oyuncu için kulüp tarihinin en büyük transfer harcaması yapılmış olacak. Şu anda ilk sırada 68 milyon euroluk fiyatıyla Riyad Mahrez var.

NDOMBELE DE LİSTEDE

Guardiola'nın listesinde ikinci sırasında ise Lyon'un orta sahası Tanguy Ndombele bulunuyor. Ancak Rodrigo'nun saha içi davranışları kadar saha dışı hareketlerinin de çok daha sorunsuz olması İspanyol oyuncunun transferini daha olası duruma getiriyor. Guardiola, Fernandinho'nun yerine uzun vadeli düşündüğü Rodrigo'yu Temmuz ayının hemen başında kadroda görmek istiyor.

(Fanatik)