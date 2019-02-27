Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Normal süresi 1-0'lık Göztepe üstünlüğüyle tamamlanan maçta Yeni Malatyaspor, İzmir ekibini penaltılarda 5-3 mağlup ederek Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"

Mücadele sonunda konuşan Malatyaspor'un golcü oyuncusu Eren Tozlu, "Artık yarı finaldeyiz, rakibimiz Galatasaray. Galatasaray'ı da eleyecek güce sahibiz. Hedefimiz kupayı kaldırmak." dedi.