Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı
Göztepe'yi kupada saf dışı bırakan Malatyaspor'da takımın golcü isimlerinden Eren Tozlu, "Galatasaray'ı da eleyecek güce sahibiz. Hedefimiz kupayı kaldırmak." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Normal süresi 1-0'lık Göztepe üstünlüğüyle tamamlanan maçta Yeni Malatyaspor, İzmir ekibini penaltılarda 5-3 mağlup ederek Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.
"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"
Mücadele sonunda konuşan Malatyaspor'un golcü oyuncusu Eren Tozlu, "Artık yarı finaldeyiz, rakibimiz Galatasaray. Galatasaray'ı da eleyecek güce sahibiz. Hedefimiz kupayı kaldırmak." dedi.
YORUMLAR (8)
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Hatayspordan dört yersen ,malatyadan altı yersin doğru söylüyor..:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GIDINCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ne diye la u enaaaaa :))))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Buraya kadar geldiyse kupa bizim, sapı kuşgillerindir, tarih boyunca bu böyle olmuştur.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırÜLTRA EZİK: NE KADAR OSURURSAN OSUR 6 TANEYİ ZOR ÇIKARARSIN2 Yayından Kaldır