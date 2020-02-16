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Malatyaspor Başkanı isyan etti: VAR'a neden gidilmiyor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 1-0 biten Galatasaray maçının ardından "İlk yarının sonunda %100 bir penaltımız var, karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor?" dedi.

16.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:43
Malatyaspor Başkanı isyan etti: VAR'a neden gidilmiyor

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde , taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, 45. dakikada Adem'in penaltıdan attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda konuşan Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "lk yarının sonunda bir penaltı var, VAR'a gidilmeyen bir penaltı, arkadaşlar gösterdi. %100 verilmeyen bir penaltımız var, karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor?" dedi.

"OFSAYTLARDA İNCELEMELER DOĞRU OLUYOR"

Gevrek, "Çıkıp mücadele etmemiz lazım dedim oyuncularıma, onlar da mücadele etti. Bifouma'nın penaltısı ofsaytsa, ofsayttır. Herhalde ofsayttı. Ofsayttan dolayı kesildiyse, ofsaytlarda %99-%100 incelemeler doğru oluyor." diye konuştu.


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: Malatyaspor Başkanı isyan etti: VAR'a neden gidilmiyor
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