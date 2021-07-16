Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Makedon sol bek Alioski'yi veto etti. Yıllık 2.5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma isteyen futbolcunun maliyeti bonuslarla birlikte 17-18 milyon euroya dayanacaktı. Bu talepleri duyunca sinirlenen Terim ise Alioski'ye verilecek paranın çok olduğunu belirterek transfere izin vermedi.