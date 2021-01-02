Makedon golcü Goran Pandev: Galatasaray'a giderek hata yaptım

Goran Pandev ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray günleriyle ilgili sorulan soruya kısa bir cevap vererek, hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.

Pandev kendisine sorulan, "Galatasaray macerasında neler yaşandı? Farklı bir oyun tarzı ve daha önce hep ailen nedeniyle İtalya'dan ayrılmak istemediğini söylemiştin? Neler söylersin?" sorusuna Pandev, "Galatasaray'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu" cevabını verdi.

G.SARAY İLE 2 KUPA KAZANDI

2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve sezon sonunda Genoa'ya transfer olan Makedon futbolcu, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 37 yaşındaki oyuncu, Makedonya Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başarmıştı.