Makam aracını satan AK Partili Başkan, 12 bin öğrenciye yardımda bulunacak

03.09.2019 12:54

Haberler.com/ Olgun KIZILTEPE

Göreve geldiği günden beri ilçe genelinde vatandaşların gönlünde taht kuran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, son olarak Audi marka A6 model lüks makam aracını satarak ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masrafları için harcadı. Başkan Şayir'in bu hareketi, ilçedeki muhalif partiler tarafından da takdirle karşılandı.

ALİ TOLTAR, GÖREV SÜRESİ BOYUNCA KULLANDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görev yapan AK Partili Belediye Başkanı Ali Toltar görev süresi boyunca Audi marka A6 model lüks makam aracını kullandı. 31 Mart seçimlerinde partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Toltar'ın yerine yine AK Parti'den aday olan Hamza Şayir belediye başkanı seçildi.

Başkan Şayir, sık sık ilçedeki gençlerle bir araya geliyor

TASARRUF TEDBİRLERİNİ DEVREYE SOKTU

Büyük bir özveri ile çalışan ve sürekli halkın içinde olmaya özen gösteren Başkan Şayir, ilçede tasarruf tedbirlerini devreye sokarak eski başkandan kalan makam aracını sattı. Başkan Şayir, bu satıştan elde edilen geliri ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masrafları için harcadı.

"12 BİN ÖĞRENCİMİZE YARDIMDA BULUNACAĞIM"

Konuyla ilgili Haberler.com'a bir değerlendirmede bulunan Başkan Şayir, "Belediye başkanı olmadan önce de eğitime destek veriyordum. Şu anda belediye başkanı olarak da birinci önceliğim eğitime destek vermek. Kaynak oluşturamadığımız için böyle bir yola gittim. 12 bin öğrencimiz var, bu öğrencilerimizin tamamına kırtasiye yardımında bulunacağım" ifadelerini kullandı.