Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi

18.10.2019 10:48

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

ŞARTLARI YERİNE GETİRİRSE FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksızlık oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

NE OLMUŞTU?

TÜRSAB, vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Hollanda merkezli Booking.com'a 2017 yılında dava açmıştı. Online otel rezervasyonu faaliyeti yürüten Booking.com, yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de yasaklı durumda. Buna göre, siteye Türkiye'den giren tatilciler Türkiye'deki otelleri sitede görüntüleyemiyor. Fakat, yurt dışında siteye girişlerde Türkiye'deki otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyor. Aynı şekilde, Türkiye'den Booking.com'a girenler yurt dışındaki otellere de erişebiliyor.