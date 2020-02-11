Mahkeme, Galatasaray'a kayyum atanması talebini reddetti
İdari ibrasızlıkla başlayan, sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.
11.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:36
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Haber Videosu: Mahkeme, Galatasaray'a kayyum atanması talebini reddetti
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