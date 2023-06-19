Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım boşanıyor

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2 yıllık eşi Nihan Yönel ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadıklarını belirten Yıldırım, kararlarına saygı gösterilmesini rica etti.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla adından söz ettirerek geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sercan Yıldırım, 2021 yılında Nihan Yönel ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşan çiften kötü haber geldi.

"FİKİR AYRILIKLARINI ÇÖZÜME ULAŞTIRAMADIK"

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Yıldırım, 2 yıllık eşi ile boşanma kararı aldıklarını ilan ederek "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim" ifadelerini kullandı.

Sercan Yıldırım, Instagram hesabından Nihan Yönel'le olan tüm fotoğrafları da sildi. Aynı şekilde paylaşımları silen Yönel ise ayrılık kararıyla ilgili açıklama yapmadı.