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Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonunda Ünlü Yazar Gözaltına Alındı

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Şüphelilerin 'Smart Trade Coin' isimli kripto varlık alım-satım platformu üzerinden 'sıfır riskle yüksek kazanç' vaadiyle 1 milyar dolar (32 milyar lira) haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti. Halktv.com.tr'nin haberine göre operasyon kapsamında yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Kapışmak sorgu için Ankara'ya gönderildi.

Şüphelilerin 'Smart Trade Coin' isimli kripto varlık alım-satım platformu üzerinden 'sıfır riskle yüksek kazanç' vaadiyle 1 milyar dolar (32 milyar lira) haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.

Halktv.com.tr'nin haberine göre operasyon kapsamında yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Kapışmak sorgu için Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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