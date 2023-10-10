Ebru Destan AVM'de objektiflere yakalandı

Eski manken ve oyuncu Ebru Destan, bir AVM'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destan, alışveriş yaparak kendini şımartmak istediğini söyledi. Ayrıca gereksiz harcamaları sevmediğini belirterek uzun yıllardır borsa yatırımı yaptığını ifade etti. Ebru Destan ayrıca çekişmeli bir boşanma süreci yaşadığı eski eşiyle çocukların velayeti konusunda problemler yaşadıklarını ancak bunları çözdüklerini açıkladı.

Eski manken ve oyuncu Ebru Destan, önceki gün bir AVM'de objektiflkere yansıdı. Basın mesuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Her şey yolunda, alışveriş yapıp biraz kendimi şımartmak istedim" dedi.

"YILLARDIR BORSA YATIRIMI YAPIYORUM"

Gereksiz harcamaları sevmediğini belirten Ebru Destan, "İhtiyacım olmayan bir ürünü sırf beğendim diye almam, zaten uzun yıllardır borsa yatırımı yapıyorum. Onu alacağıma yatırım yapayım kafasındayımdır" şeklinde konuştu.

"PROBLEMLERİ ÇÖZDÜK"

2011 yılında Mete Okay İnan ile dünyaevine girdikten sonra hakkında 'istenmeyen gelin' haberleri çıkan Ebru Destan, çekişmeli boşanma sonrası eski eşi ile çocukların velayeti konusunda sorunlar yaşamıştı.

Muhabirlerin velayet konusunu hatırlatması üzerine Destan, "Çok şükür hallettik. Boşandıktan sonra 3-4 yıl sıkıntılı geçmişti ama problemlerimizi çözdük. Oğullarım Oktay ve Ali babalarıyla görüşüyor, birlikte vakit geçiriyorlar" açıklamasını yaptı.