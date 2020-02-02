Maçta ilginç anlar! Pozisyon penaltı deyip penaltı noktasına oturdu
Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın 48. dakikasında yerde kalan Orgill penaltı noktasına oturarak kendisine yapılan müdahalenin penaltı olduğunu ve hakemin pozisyonu izlemesini istedi. Yoğun itirazlar sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Orgill, Kasımpaşalı Yassine Meriah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun penaltı olduğunu iddia eden golcü oyuncu, penaltı noktasına oturdu ve bir süre kalkmadı. Uzun itirazlar sonucunda pozisyonu VAR'da izleyen Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gerson Fernandes topu ağlarla buluşturdu.
"KARARDAN EMİNDİM"
Maç sonunda konuşan Orgill, "Penaltı olduğunu biliyordum. Önce bir darbe geldi, sonra bacağımdan tuttu, beni aşağıya çekti. Karardan emin olduğum için gittim ve penaltı noktasına oturdum. Zaten hakem de gördü ve penaltıyı verdi." dedi.
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çok güzel bir taktik bundan sonra herkes penaltı noktasına oturur. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır