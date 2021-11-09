Maçın Perde Arkası: Liverpool'un Old Trafford'da Unutulmaz 5-0'lık Galibiyeti
Ekim 2021'de Liverpool, Old Trafford deplasmanında Manchester United karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Diogo Jota ve Naby Keita Liverpool'a galibiyeti getiren isimler oldu.
Ekim 2021'de Liverpool, Old Trafford deplasmanında Manchester United karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Diogo Jota ve Naby Keita Liverpool'a galibiyeti getiren isimler oldu.
Dugout - Spor Haberleri
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