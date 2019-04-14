Maçın Bitiş Düdüğünün Ardından Belhanda ile Skrtel Tartıştı!
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda ile Martin Skrtel arasında tartışma yaşandı. Futbolcular, iki oyuncuyu da ayırarak olayların büyümesini önledi.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken maçın bitiş düdüğüyle olaylar çıktı. Ali Palabıyık'ın son düdüğüyle Galatasaraylı Belhanda ile Fenerbahçeli Jailson ve Skrtel arasında tartışma yaşandı.
İLK MAÇTA DA OLAY ÇIKMIŞTI
Diğer futbolcular ve yetkililer, futbolcuların arasına girerek olayların büyümesini önledi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maçta mücadelenin bitimiyle kavga çıkmış. Her iki takımdan futbolcular ve teknik heyet ceza almıştı.
(Skorer)
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