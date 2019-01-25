Maça Damga Vuran Dorukhan Toköz: Kendi Kaleme Gol Atınca Çok Üzüldüm

Spor Toto Süper Ligde 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta hem kendi kalesine gol atan hem de rakip ağları havalandıran Dorukhan Toköz, "Kendi kaleme gol atınca çok üzüldüm. Orada kaymamalıydım. Bugün bir tane kendi kaleme bir tane karşı kaleye gol attım ama bunun bir anlamı yok. Biz Beşiktaşız ve sahaya çıktığımız her maçı kazanmak zorundayız." dedi.