Canlı yayında Fatih Terim'e verdi veriştirdi: Rakip takımla uğraşacağına kendi işinle uğraş!

22.09.2019 21:41

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Erman Toroğlu, karşılaşmayı A Spor ekranlarında değerlendirdi. Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da takım havası yok. Galatasaray takım olarak oynarsa birçok ekibi yener çünkü çok iyi oyuncuları var. Bunun da sorumlusu Fatih Hoca'dır. Yönetim Fatih Terim'e her şeyi verdi. Rakip takım, rakip antrenörle uğraşacağına kendi işinle uğraş.

"KÖPEKSİZ KÖYDE DEĞNEKSİZ GEZDİN"

Galatasaray bugün galip gelse de aynı şeyleri söyleyecektim. Takım olarak oynamıyor Galatasaray. Ben de skora göre yazı, yorum yok. Galatasaray futbol oynamıyor. Geçen sene şampiyon olurken Beşiktaş, Fener yarışta yoktu. Bu sene öyle olmayacak. Köpeksiz köyde değneksiz gezdin. Bu sene öyle yok. Fatih Hoca 8'le kazanır 18'le kazanır, hikaye onlar."