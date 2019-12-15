: Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim

15.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:20

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'tan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Malatya ekibi, Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verirken, teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa yorumladı.

Güçleri doğrultusunda doğru bir oyun sahaya koyduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Doğru oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Mütevazı bir Anadolu takımıyız biz. Gücümüz doğrultusunda doğru oyunu oynamaya çalıştık" dedi.

"BİZ ÜRETEMEDİK, ONLAR DA ÜRETEMEDİ"

Farklı bir oyun oynadıklarını belirten genç teknik adam, "Biz üretemedik ama oyunun büyük bölümünde onlar da üretemedi. Rakip risk almaya başlayınca, bizim önde hızlı etkili oyuncularımız var. Şans yakalayacağımızı biliyorduk, şans bize güldü. İçeride kaybettiğimiz maçı telafi ettiğimizi düşünüyorum. Bu oyun planlıydı. Tamamen bu oyununun üstüne çalıştık. Geçen haftaki Kasımpaşa maçında da arkada çok boşluk veriyorlardı, bizim planımız oyunun büyük bölümünde beklemekti. Bifouma'yı da bu yüzden beklettik. 1-2 pozisyon dışında çok net pozisyon vermedik. Biz üretemedik ama onlara da ürettirmedik. Farklı bir oyun oynadık. Bundan sonra biz de oyun tarzımızı değiştireceğiz, böyle oynayacağız" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Tekrar efsane olduğu yere döndüğü için mutlu olduğunu da belirten teknik adam, "Dolmabahçe'yi çok özlemişiz tabii ki, burada olmak büyük mutluluk. Yıllarca burada şampiyonluk kazandık, kupalar kazandık. Bunun bir spor olduğunu unutmayalım, daha sakin olmak lazım.Maçlar kazanılır, kaybedilir. Beşiktaş hedefinden bir şey kaybetmedi, zaten ligin en büyük şampiyonluk adaylarından" ifadelerini kullandı.

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