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Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu

Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş'ta futbolcular maç sonunda tribünlerin önüne gitti. Burada taraftarlarla bütünleşen siyah-beyazlı oyuncular büyük sevinç yaşadı. Sevinç sırasında Ljajic'in kolu Caner'in suratına geldi. Tecrübeli oyuncu sevinmeyi bırakıp Ljajic'e tepki gösterdi. Bu anlar da objektiflere yansıdı.

08.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:04
Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu

, Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı 'yı 90+5. dakikada Umut Nayir ile bulduğu golle 3-2 yendi. Rakibi karşısında iki kez geriye düşen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi bırakmadı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş, bu sonuçla ligde 2. sıraya çıktı.

Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, 90+5. dakikada gelen galibiyet golüyle büyük sevinç yaşadı. Golün pasını veren Jeremain Lens ile fileleri havalandıran Umut Nayir, golden hemen sonra siyah-beyazlıların olduğu tribüne giderek sevinçlerini taraftarla paylaştı.

Beşiktaşlı oyuncular maçın ardından tribünlerin önüne giderek 3'lü çektirdi. Bu sevinç sırasında Ljajic'in kolu Caner Erkin'in yüzüne geldi. Tecrübeli oyuncu sevinmeyi bırakıp Ljajic'e tepki gösterdi. Bu anlar da objektiflere yansıdı.


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: Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu
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