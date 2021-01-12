Maç Özeti: Inter 6-2 Crotone

San Siro'da Crotone'yi ağırlayan Inter, Lautaro Martinez'in Inter formasıyla ilk kez hat-trick yaptığı maçta sahadan 6-2'lik farklı skorla galip ayrıldı. Inter'ın diğer golleri Romelu Lukaku ve Achraf Hakimi'den geldi.