Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı!

25.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:49

Paraguay Ligi'nin 18. haftasında Olimpia ile Cerro Porteno takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma 4-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile devam ederken 83. dakikada Olimpia forması giyen Nestor Camacho, ikili mücadele sırasında rakibinin kafasını ısırdı.

Sahalarda ender görülen bu hareket sonrasında hakem Camacho'ya kırmızı kartını gösterdi. Mücadele 4-2 sona ererken, olayın yaşandığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı.