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Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı!

Paraguay Ligi'nde Olimpia ile Cerro Portone arasında oynanan maçta ev sahibi ekibin formasını giyen Nestor Camacho, rakibinin kafasını ısırdı ve kırmızı kart gördü.

25.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:49
Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı!

Ligi'nin 18. haftasında Olimpia ile Cerro Porteno takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma 4-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile devam ederken 83. dakikada Olimpia forması giyen Nestor Camacho, ikili mücadele sırasında rakibinin kafasını ısırdı.

Sahalarda ender görülen bu hareket sonrasında hakem Camacho'ya kırmızı kartını gösterdi. Mücadele 4-2 sona ererken, olayın yaşandığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı.


Haber Videosu: Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı!
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