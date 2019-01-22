Maaşların En Yüksek Olduğu Şehirler Belli Oldu! İşte O Sıralama

Ajans Press'in Deutsche Bank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, çalışanların en çok para kazandığı şehir Zürih olarak belirlendi. Türkiye'den herhangi bir şehir listeye giremedi.

İLK ÜÇ SIRADA ZÜRİH, SAN FRANCİSCO VE NEW YORK YER ALDI

Zürih'te çalışanların ortalama aylık geliri 5 bin 876 dolar olurken, onu 4 bin 817 dolar ile San Francisco ikinci sıradan, 4 bin 304 dolar ile de New York'un üçüncü sıradan izlediği görüldü.

LİSTEYE TÜRKİYE'DEN HERHANGİ BİR ŞEHİR GİREMEDİ

Listede ilk on içerisinde yer alan diğer şehirler ise sırasıyla, Sydney, Melbourne, Oslo, Singapur, Kopenhag, Wellington ve Tokyo oldu. Sıralamada Türkiye'den herhangi bir şehrin yer almaması ise dikkat çekti.

SON BİR YILDA MAAŞLA İLGİLİ 47 BİN 980 HABER YAZILI BASINA YANSIDI

Medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son bir yıl içerisinde maaş gelirleriyle alakalı yazılı basına 47 bin 980 haberin yansıdığı tespit edildi. Özellikle yıl sonlarındaki haber çıkışlarında artış dikkat çekerken, asgari ücretin 27 bin 148 haberle gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: İHA