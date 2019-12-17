: Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu!

17.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:18

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı kalan Steven Nzonzi'ye talip çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sezon başında Roma'dan kiraladığı Nzonzi'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü hem İtalyan ekibine hem de Fransız oyuncuya bildirdi. Bu gelişmenin ardından sürpriz yaşandı. Fransa Ligi takımlarından Lyon, Galaatsaray'da beklentileri karşılayamayan ve ayrılmaya hazırlanan Steven Nzonzi'yi gündemine aldı. Lyon Sportif Direktörü Juninho, "Ocak ayında transfer etmek istediğimiz oyuncular var ve bu isimler üzerinde çalışıyoruz. Sol bek, defansif orta saha ve kanat oyuncusu almayı planlıyoruz. Ancak devre arası transferinde kesinlikle hata yapma lüksümüz yok" diyerek taraftarlarına müjde verdi.

"KADRO DIŞI KALMASI HARİKA FIRSAT"

Fransız basını, Juninho'nun bu sözlerinin ardından Lyon'un gündeminde Steven Nzonzi'nin olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki Nzonzi'nin Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı kalmasının Lyon için harika bir fırsat olduğu vurgulandı. Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedilmesi halinde, Juninho'nun Roma ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Bu arada Lyon, Nzonzi'yi transfer etmesi halinde deneyimli oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazabilecek. Öte yandan Lyon'un Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın 26 yaşındaki Fransız sol beki Lucas Digne'yi ve Atletico Madrid'in 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Thomas Lemar'ı da devre arasında kadrosuna katmak istediği duyuruldu.

(Sporx)

Haber Videosu