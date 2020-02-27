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Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk eden Lyon, rakibini Tousart'ın golüyle 1-0 yendi.

27.02.2020 01:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:16
Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi , İtalyan devi 'u evinde ağırladı. Parc Olympique Lyonnais'ta oynanan mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Lyon'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Tousart kaydetti. Tutuk bir görüntü çizen İtalyan ekibi maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

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