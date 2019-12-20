Dursun Özbek'in haciz işlemi başlatması sonrası Galatasaray'da krizin eşiğinden dönüldü!
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in alacakları nedeniyle haciz işlemi başlatması sonrası sarı-kırmızılı kulübün bankadaki parasına bloke konuldu. Luyindama'nın taksidini ödeyemeyen Galatasaray, FIFA tehdidiyle karşı karşıya kalırken Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, 1.9 milyon euroyu cebinden ödedi.
Galatasaray'da sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın bonservis taksidi, Aslan'ı az kalsın zor bir duruma düşürüyordu. 20 milyon euroluk alacağı nedeniyle haciz işlemi başlatan eski başkan Dursun Özbek'in bu hamlesiyle sarı kırmızılıların parasına bloke konulurken, bu nedenle 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Luyindama'nın taksidinden gecikme yaşandı. Bankada 117 milyon TL parası olan G.Saray'ın bloke nedeniyle eli kolu bağlandı.
LIEGE'DEN FIFA TEHDİDİ
Ay başında ödenmesi 1.9 milyon euroluk bonservis taksidi gecikirken, S. Liege ise harekete geçti. Belçika ekibi, paranın ödemesi halinde durumu FIFA'ya ileteceğini belirtti.
YÖNETİM CEBİNDEN VERDİ
Özbek ile ödemeler konusunda uzlaşamayıp bloke kaldırılamadı. Buna karşın Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, taksidi S. Liege'e cebinden ödedi ve FIFA tehlikesi ortadan kalktı.
Haber Videosu: Dursun Özbek'in haciz işlemi başlatması sonrası Galatasaray'da krizin eşiğinden dönüldü!
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sizde halt yediniz 8taşlılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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hiç birşey olmaz 1 ay içinde ziraat bankası kurtarır siziCevap Yaz Yayından Kaldır
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ziraat baankası simit sarayını kurtarır3 Yayından Kaldır
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daha bu iyi günleriniz. . Çok hak yediniz çok !Cevap Yaz 5 13 Yayından Kaldır