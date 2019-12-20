: Dursun Özbek'in haciz işlemi başlatması sonrası Galatasaray'da krizin eşiğinden dönüldü!

20.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:52

Galatasaray'da sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın bonservis taksidi, Aslan'ı az kalsın zor bir duruma düşürüyordu. 20 milyon euroluk alacağı nedeniyle haciz işlemi başlatan eski başkan Dursun Özbek'in bu hamlesiyle sarı kırmızılıların parasına bloke konulurken, bu nedenle 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Luyindama'nın taksidinden gecikme yaşandı. Bankada 117 milyon TL parası olan G.Saray'ın bloke nedeniyle eli kolu bağlandı.

LIEGE'DEN FIFA TEHDİDİ

Ay başında ödenmesi 1.9 milyon euroluk bonservis taksidi gecikirken, S. Liege ise harekete geçti. Belçika ekibi, paranın ödemesi halinde durumu FIFA'ya ileteceğini belirtti.

YÖNETİM CEBİNDEN VERDİ

Özbek ile ödemeler konusunda uzlaşamayıp bloke kaldırılamadı. Buna karşın Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, taksidi S. Liege'e cebinden ödedi ve FIFA tehlikesi ortadan kalktı.

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