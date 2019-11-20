Lukas Podolski dönerci açarak transfer oluyor! Galatasaray'dan sonra...

20.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:51

Spor Arena Dış Haber | Japonya'da kariyerini sürdüren ve Ocak 2020'de Vissel Kobe ile sözleşmesi sona erecek olan Lukas Podolski, doğduğu ülke olan Polonya'ya gitme kararı aldı.



Polonya basınının haberine göre Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski, Gornik Zabrze takımı ile anlaştı.



Podolski'nin ayrıca Polonya'da futbol dışı yatırımlar yapacağı da belirtildi. Almanya'da Köln şehrinde de dönercisi bulunan tecrübeli futbolcu, Polonya'ya da bir döner dükkanı açacak.



İki sezon Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, Şanlıurfalı Salih ve Metin Dağ kardeşler ile Köln'de döner büfesi açmıştı...

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