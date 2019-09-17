Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi

17.09.2019 09:58

Inter'in bu sezon başında İngiliz ekibi Manchester United'dan transferi Lukaku, İtalya'da ırkçılık hadiselerine maruz kalmaya devam ediyor.

Inter takımının kenti olan Milano ve çevresinde yayın yapan yerel bir kanalda, önceki akşam Serie A maçlarını yorumlayan Luciano Passirani'nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demesi, kamuoyunun tepkisi çekti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, BEN IRKÇI DEĞİLİM"

Passirani, bu yorum nedeniyle kanaldaki işinden kovulurken, gün boyu gelen tepkilerin ardından başka bir kanala konuşarak, "Bugün hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Pek çok kişi beni aradı. Söylemeyi istemezdim bunları ama sarf ettim. Çok üzgünüm. Ben ırkçı değilim. Lukaku'dan şahsen özür dilemek isterim. Gece ne uyudum ne de bir şey yiyebildim." ifadelerini kullandı.

CAGLIARI DEPLASMANINDA IRKÇILIĞA MARUZ KALMIŞTI

Irkçı olarak anılmak istemediğini vurgulayan Passirani, eşinin de siyahi olduğunu söyledi. Lukaku, ay başında takımı Inter'in, Cagliari ile deplasmanda oynadığı maç sırasında penaltı atışını atarken, Cagliari tribünlerinden "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata maruz kalmıştı. Lukaku, ırkçılığa bütün spor camiasının birlikte karşı duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, tepkisini dile getirmişti.

Kaynak: AA