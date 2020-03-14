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Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Ronaldinho, Konyaspor, Spor

Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Luiz Gustavo, takım arkadaşlarını eleştirdi. Yıldız oyuncu, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum" dedi.

14.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:17
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Luiz Gustavo, "Golle ilgili konuşmaya gerek yok, maç hakkında konuşmalıyız. Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir takım görüntüsü ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

"İŞLER İYİYKEN HERKES RONALDINHO"

Deneyimli oyuncu, "Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

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Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

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Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

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