Luis Enrique kızı öldü mü, neden öldü?

Luis Enrique, eşi Elena Cullell ile üç çocuk sahibi olmuş; ancak 2019 yılında 9 yaşındaki kızı Xana'yı kemik kanseri nedeniyle zor zamanlar yaşamışlardı. Peki, Luis Enrique kızı öldü mü?

LUİS ENRİQUE KIZI ÖLDÜ MÜ?

İspanyol teknik direktör, önceki gün de duygusal bir konuşma yaptı.

Kızı Xana'yı çok sevdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Luis Enrique, "Önemli bir maçtı ancak aynı zamanda kızımın 13. doğum günüydü. Ailem ve ben bu durumla uzun zamandır doğal olarak yaşamaya çalışıyoruz. 3.5 sene geçti. Kızımız Xana fiziksel olarak yanımızda olmasa da, o her gün bizim çok yakınımızda. O her zaman benimle, bizimle, kalbimizde. Onu çok özlüyoruz. O her gün benim yanımda. Kızımı çok seviyorum. Her gün başımıza gelen pek çok şeyde onun o duruma nasıl tepki vereceğini düşünüyoruz. Hayat böyle işliyor. Sadece güzellik ve mutluluğu bulmaya çalışmak değil aynı zamanda bunların üstesinden gelebilmektir hayat" ifadelerini kullandı.

10 yıl önce Luis Enrique, twitter hesabından ailesi adına yaptığı açıklamada, Xana adlı 9 yaşındaki kızının 5 aydır mücadele ettiği kemik kanserine yenik düşerek hayatını kaybettiğini bildirilmişti.